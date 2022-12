COPPA DEL MONDO: INCREDIBILE ZENERE, 11ESIMA AL SESTRIERE

Data pubblicazione 10 Dicembre 2022

SESTRIERE (TO) – Scherzando potremmo affermare che ha portato bene l’intervista appena rilasciata dalla sciatrice di Barzio Asja Zenere a Vaslassinanews. Questo pomeriggio infatti la discesista vicentina si è classificata all’undicesimo posto nel gigante di Coppa del Mondo, sulle nevi italiche del Sestriere, vinto dall’azzurra Marta Bassino, quarta Federica Brignone e 28esima la ballabiese Roberta Melesi.

Un risultato straordinario per la Zenere che ha così conseguito il miglior piazzamento in carriera in Coppa del Mondo, un toccasana di basilare importanza in vista delle future gare. E domani è previsto l’esordio stagionale in coppa di un “figlio” dello Sci Club Lecco; il casatese Tommaso Sala, impegnato nello slalom della Val D’Isere.

A.M.