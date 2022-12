BUS NAVETTA FUNIVIE, C’È CHI È “FELICE E RICONOSCENTE PER L’INIZIATIVA”

Data pubblicazione 19 Dicembre 2022

Buongiorno,

ho letto le lamentele del gruppo consiliare ‘La Voce’ rispetto al sostegno economico da parte dei Comuni al servizio di collegamento tra Bobbio e Artavaggio.

Vorrei da cittadino e turista rispondere che la nostra famiglia ha la casa da anni nei paesi indicati dal gruppo ‘La Voce’ e siamo felici e riconoscenti per iniziative come il bus della neve. Permettono di mandare un ragazzo a sciare con la navetta o di andarci come famiglia intera, di non essere obbligati all’utilizzo dell’auto privata che potrebbe non sempre essere disponibile, e che alimenta sempre e comunque traffico e inquinamento.

E vi assicuro che vivendo da anni i paesi e la valle da turisti spendiamo volentieri nelle attività commerciali e per i servizi di qualità quando ci sono. È così difficile comprendere che le persone, le famiglie e i turisti hanno bisogno di servizi, che il mondo cambia e sarebbe meglio accompagnare il cambiamento anziché criticare a prescindere?

Stefano Buzzi