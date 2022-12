IL VALSASSINESE ARTUSI COMPLETA LA “SCUDERIA” SPONSORIZZATA DA BOBBIO

Data pubblicazione 23 Dicembre 2022

PIANI DI BOBBIO – E tre: arriva anche Aksel Artusi (in copertina) nella mini scuderia di giovani atleti sponsorizzati “Bobbio Ski Area”.

Il forte fondista di Primaluna si va ad aggiungere alla sciatrice ballabiese Roberta Melesi (da tempo testimonial del comprensorio turistico di Barzio) e al paralimpico mandellese Federico Pelizzari – completando un trittico di ragazzi sugli sci “brandizzati” Piani di Bobbio-Itb.

Per quanto concerne l’ultimo ‘acquisto’ in ordine di tempo, va registrata la curiosità della sponsorizzazione di un atleta come Aksel Artusi – da oggi portacolori commerciale di Bobbio, ma in forza a un team sportivo localizzato in un’altra importante area sciistica lombarda quale quella di Livigno.

Motivo in più per inorgoglire: marchio valsassinese per il giovane del Centro Valle, polivalente essendo fortissimo anche sugli skiroll. “Benvenuto in famiglia Aksel. Siamo super felici di gareggiare con te nel mondo del fondo” lo salutano i social ufficiali dei Piani di Bobbio. Soddisfazione anche in casa Valsassinanews, il giornale del territorio che seguendo e raccontando i risultati di Artusi ha ‘cementato’ i rapporti tra l’atleta e Itb – l’impresa che gestisce Bobbio&Valtorta.

RedSpo

.