BOBBIO, NUOVO INGRESSO IN “FAMIGLIA”: BENVENUTO ALL’ATLETA PARALIMPICO FEDERICO PELIZZARI

Data pubblicazione 24 Novembre 2022

BARZIO – È l’atleta paralimpico mandellese Federico Pelizzari il “nuovo acquisto” della Bobbio Ski Area, pronto a portare un pezzo di Valsassina nelle piste da sci di tutto il mondo.

Il 22enne lariano, che perse tre dita di una mano a causa dello scoppio di un petardo, è un volto in ascesa nelle categorie paralimpiche dello sport invernale per eccellenza. Dopo il bronzo conquistato nella supercombinata standing ai mondiali di Lillehammer (Norvegia) nel gennaio 2022, Pelizzari ha esordito anche alle Paralimpiadi due mesi più tardi, dove si è dovuto “accontentare” di un quarto e un quinto posto rispettivamente nel gigante e nella super combinata.

“Felice e orgoglioso di rappresentare le montagne di casa in giro per il mondo” commenta l’atleta con gli sci a piedi durante un allenamento per la stagione invernale in arrivo.