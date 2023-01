CALCIO LECCO. FOSCHI: “CONTRO IL VICENZA NON SAREMO DELLE VITTIME”

Data pubblicazione 13 Gennaio 2023

LECCO – “Una partita difficile a prescindere dalla nostra sconfitta con la Pergolettese. Dobbiamo affrontarla nella maniera giusta cercando di evitare gli errori e le disattenzioni che abbiamo commesso”. Luciano Foschi, allenatore del Lecco, esordisce così nella conferenza stampa della vigilia del match casalingo contro il Vicenza, in programma sabato 14 gennaio alle 17:30.

“Più forte è l’avversario più alta deve essere l’attenzione – le parole di Foschi -. Al di là del gioco, prendere tre gol su calcio d’angolo deve farci pensare. Questo ci ha punito per tre volte. Nel calcio in questo momento, in tutte le categorie, c’è un’alta percentuale di reti fatte su calcio piazzato. Sono situazioni determinanti, dobbiamo migliorare su questo concetto”.