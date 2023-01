PROGETTO ‘DOTECOMUNE’: UN TIROCINIO FORMATIVO IN C.M. DAL 23 FEBBRAIO

Data pubblicazione 27 Gennaio 2023

BARZIO – La Comunità Montana V.V.V.R. ha aderito all’avviso pubblicato da ANCI Lombardia per la selezione di 99 tirocinanti per la realizzazione di progetti formativi di ‘DoteComune’ in Lombardia.

‘DoteComune’ è un progetto formativo e professionale organizzato e promosso da Regione Lombardia, Anci Lombardia, Ancitel Lombardia e i Comuni che vi hanno aderito. Rappresenta un’opportunità di conoscere le istituzioni pubbliche e di sperimentarsi nei diversi ambiti comunali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini.

La Comunità Montana realizzerà un tirocinio formativo della durata di 12 mesi, con un impegno di 20 ore settimanali. L’inizio è fissato per il 23 febbraio. Il progetto prevede per i tirocinanti un contributo mensile di 300 euro e la certificazione delle competenze acquisite.