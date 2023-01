31 GENNAIO, INTERRUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA PER TRE ORE A PRIMALUNA

Data pubblicazione 27 Gennaio 2023

PRIMALUNA – E-Distribuzione fa sapere che martedì 31 gennaio dalle 15 alle 18 verrà interrotta l’energia elettrica nel Comune di Primaluna.

L’interruzione riguarda i soli clienti “alimentati in bassa tensione” per effettuare dei lavori sugli impianti.

Queste le vie interessate: la Provinciale dal numero civico 95 al 107, da 111 a 113, 117, 62, 104, 102a; via Caraletta da 1 a 23, 13a, 21a, 2, da 6 a 8; via San Rocco da 1 a 7, da 2 a 14, da 18 a 28; via Torriani da 3 a 7, da 11 a 25, da 6 a 8; via Diaz 1, da 5 a 15, da 2 a 8; via Molinara 3, 3a, da 2 a 6, 2a; piazza IV Novembre da 3 a 9, 4, 8bis; via Zaniboni da 1 a 3, da 2 a 4; via Torri A. 1, da 2 a 12; via al Cavallotto 5; via Vigne da 3 a 9, 5b; via al Mulino Lario; località Scarnallo.

F. S.