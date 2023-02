DI SCIABOLE E CANNE DA PESCA, LA PASSIONE CHE VA OLTRE LA NOTORIETÀ

Data pubblicazione 22 Febbraio 2023

BARZIO – Una serata all’insegna degli “Wow” e dei “Ma dai!” quella condotta dalle schermitrici Elide e Cecilia Valsecchi e dal pescatore Filippo Magni. Organizzato dall’associazione culturale La Fucina, nel secondo appuntamento con i campioncini del territorio – il mese scorso si era parlato di sport sull’acqua – hanno preso la parola uno dei più giovani pescatori della provincia, e due promettenti sciabolatrici.

Quella di Filippo Magni, 12 anni, per la pesca è una passione trasmessa da papà ma coltivata di propria volontà sin dall’infanzia. A due anni i primi pesciolini, nel 2018 invece la prima gara con già lo spirito di un veterano a suo agio tra esche, ami, piombi e canne. I campionati richiedono molta dedizione alla preparazione dei materiali, poi forza fisica oltre che concentrazione quindi è necessario allenarsi tutto l’anno sia nella pesca sia nella corsa. Ma non solo; la pesca sportiva è una disciplina che invita a prendersi cura dell’ambiente, a conoscere i pesci e la vegetazione, rinsalda amicizie e, non ultimo, prevede sempre che una quota del pescato vada distribuita in beneficenza.

La scherma, dalla storia secolare e vanto olimpico del nostro paese, è invece ben più complessa di quello che si potrebbe immaginare. Lo hanno ben spiegato Elide e Cecilia Valsecchi, di 14 e 12 anni, al pubblico barziese mostrando fasi di attacco e difesa, affondi e parate, e rivelando anche come dietro a un movimento improvviso di pochi secondi ci siano approfondite strategie.

Il prossimo appuntamento con i giovani e lo sport vedrà protagoniste, il 25 marzo, le majorettes che a luglio scorso si sono qualificate al quarto posto ai mondiali nei Paesi Bassi ma prima La Fucina ha in agenda altri due impegni non meno importanti.

Sabato 25 febbraio è convocata l’assemblea dei soci (alle 21 nell’auditorium parrocchiale di Barzio): ai 91 sostenitori verrà chiesto di votare il bilancio e di approvare le iniziative dell’anno in corso. Sabato 11 marzo invece, per festeggiare il primo compleanno della associazione culturale, sarà il momento per parlare di Enti del Terzo Settore e del ruolo fondamentale che il volontariato ricopre nella nostra società.