SCI D’ERBA: MANZONI, SCHIAVETTI E MASTALLI ANCORA IN NAZIONALE

Data pubblicazione 7 Aprile 2023

MILANO – Tre valsassinesi nelle squadre nazionali id sci d’erba. Il presidente della federazione Flavio Roda ha ufficializzato la composizione delle squadre di sci d’erba per la stagione 2023. Confermato Fausto Cerentin nel ruolo di direttore tecnico, sono quattro i gruppi previsti: squadra A elite, squadra A, squadra B e Osservati, per un totale di venti atleti.

Nella squadra A c’è ancora posto per Nicolò Schiavetti, classe 2001 del Valsassina Ski Team, così come per la veterana Antonella Manzoni (classe 1980, Valsassina Ski Team) nella squadra femminile. Tra le osservate entra nel giro Nicole Mastalli, classe 2004 di Cortenova, tesserata con la Gb Ski Club di Asso.