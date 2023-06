AUTO FUORI STRADA A CRANDOLA. DUE DONNE FERITE LIEVEMENTE

Data pubblicazione 1 Giugno 2023

CRANDOLA VALSASSINA – Incidente nel pomeriggio di oggi lungo la Provinciale 67 a Crandola. Una Fiat Punto è uscita di strada, a bordo due donne dirette a Premana ferite in maniera lieve e trasportate per accertamenti in Pronto Soccorso.

Sul posto la Croce Rossa di Premana, il Vigili del Fuoco provenienti da Bellano, i Carabinieri di Casargo e il sindaco di Crandola. Il veicolo era inutilizzabile, è intervenuto il carroattrezzi per la rimozione e questo ha provocato circa un’ora di disagi per la viabilità.