PILLOLE DI GRRRIGNA COMICS. CLAUDIO VILLA RACCONTA COME NASCE UN ALBO DI TEX E GLI STUDI DIETRO A UNA COPERTINA

Data pubblicazione 1 Giugno 2023

BARZIO – Come nasce un fumetto? E come si diventa disegnatori? Qual è il segreto dietro all’eterno successo di Tex? Ne ha parlato Claudio Villa, il più celebre tra i disegnatori del pistolero nato 75 anni fa dalle menti di Giovanni Bonelli e Aurelio Galeppini, ospite domenica del GRRRigna Comics.

Oltre un’ora di chiacchierata tra Villa e Fabio Tomea (noto su YouTube con il nome di Kuro) filmata e ora disponibile per tutti gli appassionati di Tex e del fumetto in generale.

“La presenza al nostro piccolo festival di un grande del fumetto italiano come Claudio Villa ci ha dato entusiasmo e reso orgogliosi del progetto – commenta l’organizzazione del GRRRigna Comics -. Averlo tra noi è stato un onore, conoscere l’uomo dietro alla matita un privilegio. Un ringraziamento a Kuro per la registrazione e il montaggio del video: questo ci permette anche di farci perdonare dagli appassionati che giunti a Barzio per incontrare Villa ma trovando Piazza Garibaldi congestionata dalle auto se ne sono andati pensando che l’incontro non si sarebbe fatto”.

Per chi non c’era, e per chi la volesse rivedere, ecco allora la registrazione dell’intervento di Claudio Villa al GRRRigna Comics, il primo festival diffuso del fumetto in Valsassina.