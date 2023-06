È GIÀ ESTATE AI PIANI DI BOBBIO. IL 2 GIUGNO APRONO FUNIVIA E AREA GIOCHI

Data pubblicazione 1 Giugno 2023

BARZIO – Conclusa la manutenzione dei piloni della cabinovia Barzio-Bobbio, la Bobbio ski area riapre puntuale venerdì 2 giugno in versione estiva.

I Piani di Bobbio guardano con sempre più attenzione alla destagionalizzazione, dunque non più solo inverno ma anche proposte per il turismo estivo. Ecco allora che neve e sciatori lasciano il posto a prati e ciclisti, ma anche all’area giochi e al super tubing. Per tutto il mese di giugno la cabinovia sarà aperta di sabato e domenica.