SONDAGGIO: ANCHE QUI TEMIAMO DISASTRI COME IN EMILIA ROMAGNA

Data pubblicazione 4 Giugno 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di Valsassinanews ha trattato per una settimana un argomento delicato: avevamo chiesto infatti ai nostri lettori un’opinione sulla possibilità che pure sul nostro territorio si verifichino fenomeni disastrosi come quelli che hanno recentemente colpito l’Emilia e soprattutto la Romagna.

Durante lo svolgimento del sondaggio, molto votato, una autentica “bomba d’acqua” ha investito l’Alta Valsassina, danneggiando ancora una volta la zona di Casargo. Netto l’esito del “voto”: ben il 77% dei partecipanti si è detto pessimista, scegliendo la risposta “Sì, teniamo male il nostro territorio“. Poche le indicazioni contrarie, “No, la situazione è diversa” si ferma al 15%, solo il 4% per “Sono fatalista, non ci si può far nulla“.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì prossimo, 8 giugno. Questa volta parliamo del mai sopito progetto targato Moggio di “buco nella montagna“, collegando Artavaggio a Bobbio. Voi, cosa ne pensate?

AMBIENTE, TEMI ANCHE QUI DISASTRI COME IN ROMAGNA? Sì, teniamo male il nostro territorio (77%, 307 Voti)

No, la situazione è diversa (15%, 59 Voti)

È sempre il solito magna-magna (5%, 19 Voti)

Sono fatalista, non ci si può far nulla (4%, 16 Voti)

L'argomento non mi interessa (0%, 0 Voti) Totale votanti: 401