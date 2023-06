INTROBIO, GARA DI SOLIDARIETÀ PER L’ORATORIO ESTIVO DI ELISA

Data pubblicazione 14 Giugno 2023

INTROBIO – Da Introbio è partita una gara di solidarietà per permettere a Elisa di continuare a frequentare l’oratorio in estate.

“Sono la mamma di Elisa, una bambina fenomenale affetta da Neurofibromatosi 1, con un quadro clinico che comprende ADHD, disturbo oppositivo provocatorio e autismo – scrive sulla piattaforma GoFundMe Rebecca Albarani – Viviamo e affrontiamo la nostra vita positivamente ma purtroppo le risorse per il supporto della mia bambina sono limitate e in questo periodo estivo ci siamo trovate in difficoltà”.

“Avendo una disabilità grave – prosegue la mamma – abbiamo ottenuto ore educative da regione Lombardia perché potesse frequentare l’oratorio del paese ma la copertura sarà solo fino al 7 luglio senza gite e con orario ridotto”.

“Questa raccolta – prosegue – nasce perché Elisa possa continuare nelle due settimane successive guidata da un educatore, con suo fratello e insieme ai suoi pari”.

La campagna ha superato i duemila euro grazie a decine di donazioni. Si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/gfm/un-educatore-per-elisa.