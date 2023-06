SILEA, BILANCIO APPROVATO: UTILI PER 6,2 MILIONI E DIVIDENDI A 87 COMUNI

Data pubblicazione 14 Giugno 2023

VALMADRERA – Chiude con un utile di circa 6,2 milioni di euro (+2,9 milioni rispetto al 2021) il bilancio 2022 di Silea, approvato all’unanimità dall’Assemblea degli 87 Comuni Soci nella seduta di martedì 13 giugno 2023.

“È un risultato di grande valore – commenta la presidente di Silea, Francesca Rota – che conferma il trend di crescita positivo che stiamo registrando anno dopo anno, tanto nelle performance economiche quanto nei traguardi ambientali. Silea è un’azienda in continua espansione ed in continua evoluzione: nel 2022 abbiamo consolidato lo sviluppo dell’economia circolare grazie alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici per il recupero di materia ed abbiamo dato il via a cantieri e progetti – il teleriscaldamento, il nuovo digestore anaerobico, il nuovo parco solare nell’ex cava di Alpetto – che potenzieranno il nostro ruolo di produttori di energia green”.

Nel 2022 la redditività operativa è migliorata sia a livello di Margine Operativo Lordo, pari al 24% (rispetto al 17% del 2021) sia a livello di Risultato Operativo, pari al 17% (rispetto all’11% del 2021).