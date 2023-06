INDUSTRIE IN VALLE: LA MELESI “SI MANGIA” ANCHE LE OFFICINE DI CORTABBIO?

Data pubblicazione 15 Giugno 2023

CORTENOVA/PRIMALUNA – Voci insistenti (ma anche un fatto concreto: l’incontro con le maestranze per la comunicazione di quanto sta avvenendo): la Melesi di Bindo starebbe acquisendo anche le Officine di Cortabbio.

Siamo dunque nel mondo dell’industria valsassinese, con la maggiore impresa del territorio, le Officine Melesi appunto, vicinissima all’ennesimo “shopping” nell’ambito del comparto delle flange.

Secondo quanto appreso dalla nostra Redazione Economia, nei giorni scorsi il titolare dell’azienda acquirente, Ambrogio Invernizzi, avrebbe comunicato ai suoi dipendenti l’operazione in corso.

Prudenti i sindacati, i cui rappresentanti locali confermano “voci” senza però certezze sulla conclusione dell’ennesimo blitz della più grossa realtà industriale valsassinese. La quale, contattata dal nostro quotidiano on line non ha ancora risposto alle nostre domande in materia.

Altre indiscrezioni raccolte in questi ultimi giorni da VN parlano di presunti contrasti tra gli eredi di Fabrizio Selva, il proprietario delle Officine di Cortabbio di, prematuramente scomparso nel gennaio del 2022. Divergenze di vedute su futuro dell’impresa basata a Primaluna che, se confermate, spiegherebbero almeno in parte l’acquisizione dell’azienda da parte del colosso delle flange di Bindo.

RedEco