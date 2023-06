CNSAS, ESERCITAZIONE IN FORRA PER I TECNICI LOMBARDI

Data pubblicazione 19 Giugno 2023

VALBONDIONE (BG) – Il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico racchiude due componenti, quella sanitaria e quella tecnica. Entrambe sono impostate su formazione, addestramento e aggiornamento costanti, per mantenere elevati standard di sicurezza durante gli interventi. Per questo, la squadra forra regionale in questi giorni, 17 e 18 giugno 2023, ha partecipato al periodico addestramento in ambiente, alla presenza di due istruttori sanitari e due istruttori tecnici, in entrambi i casi nazionali e regionali.