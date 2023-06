VOLLEY, CAMPIONATI NAZIONALI CSI: QUINTO POSTO PER CORTENOVA

Data pubblicazione 19 Giugno 2023

CORTENOVA – Il Volley Cortenova si è piazzato al quinto posto ai Campionati Nazionali CSI, “Sport&Go – Crescere con lo sport”, che si sono giocati a Nova Siri in provincia di Matera.

Felicità per i tecnici e anche per i genitori che hanno accompagnato le ragazze nella lunga trasferta. “È stata un’esperienza indimenticabile che tutti ci porteremo nel cuore per sempre, soprattutto le ragazze – ha detto Cinzia Mascheri, responsabile della sezione -. Come responsabile della nostra sezione di pallavolo non posso che essere soddisfatta del lavoro fatto da tutti e vorrei ringraziare anche gli sponsor che hanno ci hanno permesso di vivere questo bel sogno”.