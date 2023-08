SPECIALE: CANYONING, TUTTI I CONSIGLI DELLE GUIDE ALPINE

Data pubblicazione 2 Agosto 2023

LECCO – Tuffi, calate e salti in gole naturali dove scorrono torrenti dalle acque cristalline. Il canyoning è uno sport che sa di avventura e per questo incuriosisce e appassiona ogni giorno sempre più persone. Ma attenzione: unisce attività diverse come alpinismo, escursionismo e sport acquatici, sommandone anche i rischi. Per questo, soprattutto nei primi approcci, occorre essere accompagnati da un professionista che possa trasferire le competenze necessarie ad affrontare questi percorsi con consapevolezza.