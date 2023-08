SKIROLL, AKSEL ARTUSI ESORDISCE CON LA NAZIONALE AL ‘BLINK FESTIVALEN’

Data pubblicazione 4 Agosto 2023

SANDNES (NOR) – Esordio giovedì al Blink Festivalen in Norvegia per Aksel Artusi con la nazionale juniores. Grande parterre e clima stellare in quello che è l’evento top della pre season.

Gara sui 25 km con partenza in linea in tecnica classica, Aksel è alla prima gara stagionale visto il tourbillon di impegni tra maturità, ritiri, concorsi militari e arruolamento nelle fila dell’Esercito. Ma sta bene, forse anche oltre le aspettative: peccato che un problema con l’impugnatura dei bastoni lo costringa a fermarsi più volte e inseguire.

La sua determinazione sembra avere la meglio, fino alla volata finale agli ultimi 200 metri dove è in lizza per il terzo posto ma per l’ennesima volta si stacca l’impugnatura e chiude, rassegnato, al 19° posto.

Vittoria di prestigio per il compagno Davide Ghio, delusione valsassinese per un risultato assai bugiardo ma soddisfazione per una buonissima condizione, con grande voglia di riscatto già dalla prossima gara di sabato.

Nella foto in copertina, Aksel con alcuni compagni di Nazionale e l’asso norvegese Petter Northug.