CALCIO LECCO: PIROTECNICO ESORDIO IN B, MA PASSA IL CATANZARO 4-3

Data pubblicazione 3 Settembre 2023

PADOVA – Finalmente in campo l’undici di Luciano Foschi, che dopo un’estate travagliata ospita il Catanzaro per la prima partita del grande ritorno in Serie B. Match che si gioca all’Euganeo di Padova, in attesa che il Rigamonti-Ceppi torni ad essere il fortino per le sfide casalinghe dei lariani. Subito in campo per la Calcio Lecco i nuovi acquisti Caporale, Ionita, Crociata e Novakovich.

L’approccio con la nuova categoria si fa sentire per il Lecco, che per tutta la prima frazione soffre il ritmo degli avversari. Il primo tentativo è di Vandeputte: conclusione deviata in corner. Al 9° ci prova anche Iemmello, ma il suo tiro termina alto. Lo stesso attaccante è sfortunato un minuto dopo, quando il suo tentativo dal limite dell’area si stampa sul palo…