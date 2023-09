FESTA DEL CREATO: IL PROGRAMMA DI QUEST’OGGI AL MUSEO ‘LA FORNACE’

Data pubblicazione 10 Settembre 2023

BARZIO – Il 10 settembre al museo La Fornace della Comunità Montana l’iniziativa nell’ambito del Tempo del Creato promossa dal movimento Laudato Si. La Festa del Creato, conosciuta anche come la Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, dà il via a un periodo che termina il 4 ottobre con il tema “Che la giustizia e la pace scorrano”. La giornata per la custodia del creato è un’iniziativa voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana in sintonia con le altre chiese europee che consiste in una giornata annuale dedicata a riaffermare l’importanza, anche per la fede, dell’ambientalismo con tutte le sue implicazioni etniche e sociali.

Alla giornata aderiscono anche diverse realtà e istituzioni della Valsassina. La proposta è gratuita e aperta a tutti.

Ecco il programma: