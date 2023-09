CARTOLINA DA BARZIO. IL PAESE TRASCURATO ANCHE SU GOOGLE

Data pubblicazione 13 Settembre 2023

BARZIO – Sulla via principale del paese, a pochi passi dalla piazza e proprio di fronte allo studio di ingegneria del primo cittadino, giace da oltre un mese una bacheca comunale.

La struttura in legno venne abbattuta dallo “stratempo” di fine luglio e da quel giorno il pannello con tetto in legno è adagiato in via Roma, accanto al marciapiede. Di per sé la bacheca non interferisce con il transito dei pedoni, tuttavia è innegabile che non trasmetta un bel messaggio agli occhi dei numerosissimi che in questo mese di agosto hanno visitato la “Perla della Valsassina”.

Ebbene, di questi giorni sono gli aggiornamenti delle immagini su Google Maps – il noto servizio internet sviluppato da Google che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della Terra – e se finalmente nelle nuove registrazioni la nebbia che celava le Grigne ha ceduto il posto al cielo terso di questa calda estate, ecco che percorrendo via Roma appare la bacheca abbattuta e lì abbandonata per settimane.

A breve saranno due mesi, e se anche l’amministrazione provvedesse a far sparire (o magari sistemare) la bacheca prima dell’anniversario, a imperitura memoria di questa vicenda resteranno le immagini Google disponibili per sempre e in tutto il mondo.

RedBar