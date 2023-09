RIPARTE DAGLI OPEN DAY IL NUOVO ANNO DELL’ACCADEMIA MUSICALE

Data pubblicazione 19 Settembre 2023

BARZIO – Ai nastri di partenza a Barzio l’anno accademico 2023/2024 di Accademia Musicale Valsassina. Ad accogliere gli aspiranti musicisti, cantanti e ballerini tante novità a partire da un corpo docenti rinnovato e da una sede, quella di via Roma 42 a Barzio, ancora più accogliente e green grazie alle opere di efficientamento energetico svolte durante la pausa estiva insieme ad interventi estetici e funzionali all’interno delle aule, che si arricchiscono anche di nuova strumentazione a disposizione di docenti ed allievi.

Le iscrizioni al nuovo anno accademico sono già aperte e come sempre si punta sulla qualità, sull’innovazione e sulla grande varietà dell’offerta formativa, con corsi specializzati e indirizzi specifici per ogni fascia d’età volti ad accontentare ogni tipo di esigenza e d’ambizione: canto, chitarra, ukulele, batteria, pianoforte, teoria, armonia, solfeggio, ear training, musica d’insieme, danza moderna, hip hop, passo a due, gioco danza-propedeutica e laboratori ritmici e musicali per i più piccoli (dai 3 ai 6 anni).

Per chi fosse ancora indeciso o volesse saperne di più la prossima settimana sono previsti due giorni open day dove sarà possibile seguire lezioni di prova gratuite e conoscere i docenti ed i programmi di studio offerti: nella giornata di lunedì 25 settembre dalle 17 alle 20 un momento dedicato ai corsi musicali, mentre martedì 26 settembre dalle 16.30 alle 20 focus sulla danza con le prove organizzate per fasce d’età.

La segreteria è a disposizione dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 20, per qualsiasi informazione e per raccogliere le nuove iscrizioni telefonare allo 0341-997057 oppure via mail a info@accademiamusicalevalsassina.it, sito internet www.accademiamusicalevalsasina.it mentre l’anno accademico vero e proprio ed i corsi prenderanno il via ufficialmente lunedì 2 ottobre.