TROLLS E CORTELLESI. IL CINEMA DI PASTURO APRE PER LE FESTE

Data pubblicazione 23 Dicembre 2023

PASTURO – Doppio appuntamento al cinema in Valsassina durante le imminenti festività. Grazie all’impegno dei volontari del cineteatro “Bruno Colombo” e alla volontà della parrocchia, la sala di Pasturo propone per martedì 26 dicembre la pellicola di animazione dedicata ai più piccoli “Trolls 3“, in due differenti proiezioni (alle 17 e alle 21). Lunedì 1 gennaio (alle 21) sarà invece la volta di “C’è ancora domani“, opera prima di Paola Cortellesi che sta riscuotendo un sorprendente successo nei cinema di tutta Italia. Il biglietto per assistere allo spettacolo è di 7 euro.

I due trolls Poppy e Branch sono sempre più legati e nel corso del tempo sono diventati una coppia. Lui però ha un passato segreto che lei ignorava e ora sta tornando a galla; Branch faceva infatti parte dei BroZone, il gruppo preferito di Poppy composto anche dai suoi fratelli Floyd, John Dory, Spruce e Clay. La band però si è sciolta durante l’ultimo disastroso concerto quando Branch era ancora bambino e da allora non ha più visto nessuno…