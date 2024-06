OGGI A PRIMALUNA LA 24ª EDIZIONE DEL PALIO DELLE FRAZIONI

Data pubblicazione 22 Giugno 2024

PRIMALUNA – Il Gruppo Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna ha organizzato, per sabato 22 giugno, la 24ª edizione del Palio delle Frazioni, la tradizionale manifestazione in costume di carattere medioevale a Primaluna.

Per l’edizione 2024, il programma sarà così strutturato:

16.45 : “ La Torre di Primaluna: storia di una fortificazione e di una famiglia “, visita guidata alla Torre di Primaluna con un approfondimento sulle altre Torri della Valsassina e sulla viabilità medievale; visita guidata (gratuita) a cura degli “Amici della Torre”, ritrovo in Piazza della Chiesa;

: “ “, visita guidata alla Torre di Primaluna con un approfondimento sulle altre Torri della Valsassina e sulla viabilità medievale; visita guidata (gratuita) a cura degli “Amici della Torre”, ritrovo in Piazza della Chiesa; 17.45 : Santa Messa;

: Santa Messa; dalle 18.30 alle 20 : Spettacolo “Gruppo Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna” ed intrattenimento medievale a cura di “Foco Loco”;

: Spettacolo “Gruppo Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna” ed intrattenimento medievale a cura di “Foco Loco”; 20 : Corteo per le vie del Centro Storico;

: per le vie del Centro Storico; 20.30 : Arrivo al campo sportivo Oratorio Giovanni XXIII e preparazione al Palio;

: Arrivo al campo sportivo Oratorio Giovanni XXIII e preparazione al Palio; 21: Inizio del Palio, dove 6 cavalieri e 6 arcieri, rappresentanti le Frazioni di Primaluna, si sfideranno per la conquista dell’Anello d’Oro, simbolo di vittoria del “Palio delle Frazioni”.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo in oratorio ed in piazza della Chiesa il servizio bar.

Saranno presenti figuranti locali volontari, il gruppo Canturium Gruppo Storico di Cantù, il gruppo Noi per Voi di Valmadrera, Associazione Amici della Torre, la pittrice Aeglos Art Painter e la compagnia medievale Foco Loco.

Gli organizzatori ringraziano “la Parrocchia SS. Pietro e Paolo, l’amministrazione comunale di Primaluna, tutti i gruppi, le associazioni, “Cavalieri della Valsassina”, gli arcieri ed i figuranti partecipanti, oltre a tutti i commercianti, esercenti, sponsor, ed ogni singola persona che ha collaborato e reso possibile la realizzazione di questo evento dal 1998 fino ad oggi”.

In caso di maltempo, le modalità di svolgimento della manifestazione saranno valutate e tempestivamente comunicate dall’organizzazione tramite la propria pagina Facebook “Gruppo Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna – cts”.