Data pubblicazione 22 Giugno 2024

Buongiorno,

Il periodo di fermo funivia era previsto da fine Marzo a fine Maggio.

Il Comune nell’ultimo aggiornamento informa che dal 24 Giugno dovrebbe (finalmente) iniziare il collaudo.

Confidiamo nel fatto che per Settembre la funivia sia in grado di riprendere il servizio anche perché di servizi sostitutivi non se ne parla…

Cordiali saluti

Lettera firmata