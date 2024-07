SKIROLL, LA VALSASSINESE MARIA INVERNIZZI CONVOCATA IN COPPA DEL MONDO

Data pubblicazione 14 Luglio 2024

INTROBIO – Come “logica conseguenza” dello scoppiettante inizio di stagione, arriva per l’atleta valsassinese di 17 anni Maria Invernizzi la prestigiosa convocazione per la tappa inaugurale di Coppa del Mondo Junior di Skiroll, in programma nella località baltica di Madonia. La giovane di Introbio gareggia da quest’anno per la Comunità Montana Valsassina.

Partenza dunque per la Lettonia domani, lunedì 15 luglio, nel pomeriggio, e prima delle quattro gare mercoledì – con una individuale in Tecnica libera lunga 7,5 km.

“Una Maria Invernizzi che punta a riconfermare il suo buono stato di forma – commenta il tecnico Luca Artusi (a sinistra con il figlio Aksel) – e che nonostante corra con atlete di due anni più “grandi”, grazie a una rinnovata autostima e miglioramenti in atto sia sotto l’aspetto della preparazione sia della tecnica si gode il momento e pur con umiltà sogna in grande”.

RedSpo

–

