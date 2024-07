CALCIO: LECCO PRONTO PER IL RITIRO. BALDINI PUNTA SUL “GRUPPO STORICO”

Data pubblicazione 19 Luglio 2024

LECCO – Fa il punto dell’inizio della stagione della Calcio Lecco mister Francesco Baldini, il quale, dopo tre giorni di allenamenti a porte aperte, ha preso parola su diverse tematiche, dal campo al mercato prima di partire per il ritiro a Veronello.

Ed è proprio da quest’ultimo che si parte: “Chiaro che questa sia una squadra ancora incompleta, come il 99,9% di tutte le squadre di Serie A, B e C. Siamo in un periodo in cui ci sono grandi manovre. Il direttore è stato molto bravo a fare due uscite che avevamo concordato insieme e che ci danno la possibilità di andare sul mercato con un po’ più di forza…