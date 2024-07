Data pubblicazione 20 Luglio 2024

LECCO – Una nuova stagione da vivere insieme, un nuovo inizio, guardando sempre verso l’alto, sapendo che “Il cielo sarà bluceleste”. È questo il claim della campagna abbonamenti della Calcio Lecco 1912 per la stagione 2024/25 che inizierà lunedì 22 luglio.

L’abbonamento è valido per tutte le 19 partite casalinghe del campionato di Serie C 2024/25. Sono esclusi gli eventuali playoff o playout, così come la Coppa Italia Serie C.