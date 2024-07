Data pubblicazione 26 Luglio 2024

MORTERONE – Tona alle origini morteronesi la Apicoltura dott. Invernizzi di Melzo. La famiglia Invernizzi, che ha trovato fortuna nel milanese, proviene infatti dal borgo più piccolo d’Italia e lì tornerà sabato 3 agosto per un evento gratuito a finalità educativa per bambini. Si tratta del “Kid ApiTour in quota” ospitato dall’Agriturismo Costa del Palio.

Alle 11: per tutti i bambini una lezione divertente e istruttiva…