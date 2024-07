VIOLENZA DOMESTICA. UN UOMO ALLONTANATO DA CASA, UN ALTRO IN CARCERE

Data pubblicazione 27 Luglio 2024

LECCO – Nei giorni scorsi personale della Polizia di Stato – Squadra Mobile ha dato esecuzione a due distinte ordinanze cautelari scaturite da due attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco e riguardanti reati riconducibili alla violenza di genere, commessa in entrambi i casi in ambito familiare.

In particolare, la Squadra Mobile della Questura di Lecco ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati a carico di un soggetto indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, di violenza sessuale e lesione personale aggravata…