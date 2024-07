TACENO:CARICHE DEFINITE NEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Data pubblicazione 31 Luglio 2024

TACENO – Definiti gli incarichi nella nuova giunta del Comune di Taceno. Accanto al sindaco rieletto Alberto Nogara, i due assessori sono Luciano Tagliaferri e Francesco Sangiovanni. Al primo, oltre al ruolo di vicesindaco, sono state assegnate le deleghe bilancio e tributi, servizi di pubblica utilità, vigilanza, sicurezza e viabilità, mentre il secondo si concentrerà sui rapporti con enti pubblici, Ats e Asst, istruzione e turismo.

Incarichi precisi anche per ogni membro del consiglio di maggioranza. A Gimmi Muttoni, capogruppo, agricoltura ed ecologia. Antonela Alexandra Zambrano Coello si occuperà di ufficio tecnico e Pgt. Protezione civile, volontari, sentieri, rapporti con le associazioni ed eventi sportivi per Duilio Fondra. Alessandro Pilia si concentrerà sulle manutenzioni e supporterà negli ambiti protezione civile, volontari ed eventi sportivi. A Roberto Ciresa i rapporti con le aziende pubbliche Lario reti holding e Silea. Per Augusta Aldè focus su tradizioni, biblioteca e cultura, mentre Domenica Sirtori sulle attività economiche.