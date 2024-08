“LE MUSE CONVENTUALI”. LA FUCINA DÀ VOCE ALLE MONACHE DEL SEICENTO

Data pubblicazione 8 Agosto 2024

BARZIO – “Le Muse Conventuali”, un concerto in forma semi-drammaturgica, è la prossima proposta dei Giovedì della Fucina, organizzato dall’omonima associazione culturale insieme alla Rassegna Organistica Valsassinese. Ospiti negli spazi del Monastero del Carmelo a Concenedo di Barzio la mezzosoprano Marta Fumagalli accompagnata da Lisa Soardi alla Tiorba e Maria Cecilia Farina all’organo.

Secondo gli storici, intorno alla metà del Seicento la sola diocesi di Milano contava oltre seimila monache, provenienti per lo più da casate patrizie. Per molte figlie della nobiltà, il chiostro, lungi dall’essere una libera scelta, rappresentava di gran lunga il destino più probabile.

Fortunatamente, in molti di questi istituti religiosi si coltivava – e a livelli molto alti – la musica, sicché la pratica del canto, di uno strumento o della composizione divenne per alcune di queste donne parte essenziale della vita, se non la loro sola “voce” nel mondo.

Su questa traccia nasce il progetto “Le Muse Conventuali” che propone preziose pagine vocali e strumentali di Isabella Leonarda (1620 – 1704) del Collegio di Sant’Orsola in Novara, Claudia Francesca Rusca (1593 – 1676), suora Umiliata presso il Monastero di Santa Caterina in Brera, Milano, Chiara Margarita Cozzolani (1602 – 1678) e Rosa Giacinta Badalla (1660 – 1710), entrambe suore benedettine nel monastero di S. Radegonda, a Milano.

L’appuntamento è per giovedì 8 agosto alle 18 presso il Monastero del Carmelo, a Concenedo di Barzio. L’ingresso è libero.