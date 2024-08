SONDAGGIO: DAI LETTORI DI VN GIUDIZIO NEGATIVO SULLA SAGRA. MA UN TERZO CI ANDREBBE SE CI FOSSERO PIÙ STAND LOCALI

Data pubblicazione 8 Agosto 2024

VALSASSINA – Risultato inequivocabile questa settimana per l’ultima edizione in ordine di tempo della nostra consultazione on line, nella quale abbiamo proposto a chi legge VN un’opinione sul ritorno della Sagra delle Sagre.

Esito negativo nel complesso, con giudizi variamente critici da parte dei due terzi del campione. Pesa però in modo rilevante un aspetto: il 32% dei partecipanti ha dichiarato “Andrei se ci fossero più stand valsassinesi“. Un’indicazione per gli organizzatori (il cui contratto con la Comunità Montana scadrà tra non molto). Scelte positive invece per il 21% dei votanti.

Quest’ultima avrà termine giovedì 15 agosto e tratta – guarda caso – quel che faremo a Ferragosto.

TORNA LA SAGRA DELLE SAGRE Andrei se ci fossero più stand valsassinesi (32%, 146 Voti)

Non ci andrò, come sempre (17%, 80 Voti)

Sagra de che? (16%, 74 Voti)

È sempre il solito sagra-sagra (12%, 57 Voti)

Ci andrò, come sempre (11%, 52 Voti)

Bene (10%, 45 Voti)

