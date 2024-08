STAGIONE DEI FUNGHI. L’ATS RIATTIVA IL SERVIZIO GRATUITO DI CONTROLLO

Data pubblicazione 8 Agosto 2024

LECCO – Il caldo estivo ed i primi temporali hanno dato il via alla stagione dei funghi e come ogni anno, presso ATS Brianza, è attivo il Centro per il controllo dei funghi eduli, il servizio gratuito e su prenotazione, nel quale i micologi sono a disposizione per dare un riscontro in merito alla commestibilità dei funghi e fornire importanti consigli. Si possono rivolgere a questo servizio tutti i cittadini che, abitualmente od occasionalmente, raccolgono e vogliono consumare funghi selvatici senza rischiare conseguenze anche molto gravi, sottoponendo al controllo l’intero quantitativo dei funghi raccolti.

Nel corso del 2023 sono state rilasciate 209 certificazioni di commestibilità per un totale di 260 kg di funghi controllati, di cui ne sono stati scartati 102 kg non commestibili, alterati e/o velenosi. Il controllo e la conseguente eliminazione dei funghi non commestibili o dei quantitativi commestibili ma deteriorati consentono di evitare sindromi gastroenteriche importanti con conseguenti attivazioni dei pronto soccorso e dei presidi ospedalieri.