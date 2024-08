TRE GIORNI A PRIMALUNA. NOTTE DI SAN LORENZO CON GLI ALPINI, E PER I BIMBI LETTURE DI ROALD DAHL

Data pubblicazione 8 Agosto 2024

PRIMALUNA – La notte di San Lorenzo si avvicina e il Gruppo Alpini di Cortabbio per l’occasione organizza una serata il 9 agosto presso i Giardinetti dalle 19. Lì si terrà una cena con piatti tipici. A seguire una serata danzante con Saverio Masolini Band.

Sabato 10 agosto invece ecco la Festa di San Lorenzo organizzata dalla Comunità Pastorale “Madonna della Neve” con la Parrocchia di Primaluna. Alle 10:30 la messa solenne con l’accensione del “Pallone”, simbolo dei martiri. A seguire la benedizione degli automezzi presso la scalinata antistante la chiesa.

Il Comune di Primaluna organizza anche “Magicosmico Dahl – Storie ad alta voce”. Un’iniziativa per difendere il diritto di bambine e bambini di immedesimarsi in narrazioni “politically scorrect”. Saranno infatti letture ad alta voce per bambini tratte dai libri di Roald Dahl, uno degli scrittori per l’infanzia più rivoluzionari ed eclettici del ‘900. Due le serate in programma, durante le quali sarà anche attivo un mercatino di libri della biblioteca per adulti e bambini. Gli appuntamenti: giovedì 8 agosto alle 20:30 a Vimogno al Parchetto della Cooperativa Le Grigne; martedì 13 agosto alle 20:30 a Cortabbio ai Giardinetto degli Alpini.