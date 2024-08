METEO. FINE SETTIMANA SOLEGGIATO E GIORNATE AFOSE

Data pubblicazione 9 Agosto 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Per il fine settimana la progressiva espansione di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo porterà una massa di aria stabile e calda, con cielo prevalentemente soleggiato e temperature in graduale aumento. Afa in pianura e nelle valli anche per l’inizio della prossima settimana.

Venerdì 9 agosto cielo sereno o poco nuvoloso per sviluppo di cumuli diurni sui rilievi. Precipitazioni assenti, salvo occasionali rovesci pomeridiani su Alpi e Prealpi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico in risalita nel pomeriggio fino a 4600-4800 metri. Venti deboli dai quadranti occidentali in quota, deboli di direzione variabile o a regime di brezza altrove.

Sabato 10 agosto cielo sereno o poco nuvoloso per debole sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in lieve aumento. Zero termico attorno a 5000 metri. Venti in montagna a regime di brezza.

Domenica 11 agosto cielo sereno o poco nuvoloso per sviluppo di cumuli diurni sui rilievi e per il passaggio di qualche velatura in quota. Precipitazioni assenti, salvo piovaschi pomeridiani isolati su Alpi e Prealpi. Temperature in lieve aumento. Zero termico attorno a 4800 metri. Venti in pianura deboli di direzione variabile, in montagna a regime di brezza.

Fonte Arpa Lombardia