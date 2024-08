“LE PENNE DELL’ORCO”, L’11 AGOSTO A VENDROGNO ARRIVA IL TEATRO DEI BURATTINI

Data pubblicazione 8 Agosto 2024

VENDROGNO – Proseguono le serate con La Leggenda della Grigna, il 17° Festival di Teatro di Figura tra i Comuni e i Monti della Valsassina.

L’11 agosto alle 21, in zona Manifestazioni a Vendrogno, si terrà lo spettacolo “Le Penne dell’Orco“: ideato dalla Compagnia Italo Pecoretti, lo spettacolo di burattini ha una trama intrigante: una principessa rapita, un re ammalato e soltanto le miracolose penne dell’orco in grado di salvarlo. Per fortuna un coraggioso giovane affronterà ogni ostacolo per salvare il re e, con l’aiuto di un frate pazzerello, un conte ed una simpatica talpa, ritroverà la sua innamorata.

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà nel Salone Parrocchiale.