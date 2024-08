A INTROBIO PAOLO CAGNOTTO PRESENTA “HO L’ALGORITMO NEL SANGUE”, 40 ANNI DI VIGNETTE

Data pubblicazione 17 Agosto 2024

INTROBIO – Lunedì 19 agosto alle 20.30 presso il Comune di Introbio, nel parco di Villa Migliavacca, l’autore e illustratore Paolo Cagnotto presenterà il suo ultimo libro “Ho l’algoritmo nel sangue“. Il volume è un racconto, attraverso 101 vignette, di 40 anni di lavoro da disegnatore. L’autore ha spiegato così il processo creativo che l’ha portato alla creazione di quest’opera: “Che cos’è l’algoritmo? E’ una domanda che ho posto ad una trentina di persone, un piccolo “campione” di umanità fra professioni, ceto, sesso ed età. Solo un decimo ha risposto subito e correttamente dicendo: “una sequenza di dati”. Una giovane casalinga, un ragazzetto di terza media e un operatore ecologico… Gli altri si sono un po’ arrampicati sui vetri: professionisti, avvocati, laureati e sportivi, anche informatici. “Roba da internet…”; “Quando cerchi con Google…”; “Non l’ho mai capito…”; “Piccoli animaletti che vedi solo al microscopio…”. Quindi ho pensato ad applicarli all’uso comune sostituendoli alle vere entità che di solito ci sconvolgono la vita. Per fare questo mi sono avvalso dei personaggi delle mie vignette. Alcuni sono presi dalla vita reale e reinterpretati secondo il mio modo di vederli. Altri sono stati proprio inventati sulla carta col tratto umoristico e grottesco. Personaggi che poi incontro per strada o sui mezzi pubblici o negli eventi, quando poi li osservo più da vicino mi chiedo sempre stupito… Ma questo l’ho disegnato prima io o viceversa… Il più delle volte non è “viceversa”. Significa che ho l’algoritmo nel sangue?”

PAOLO CAGNOTTO

Nato a Milano nel 1956, al termine degli studi nel campo della comunicazione (grafica, pubblicità, giornalismo e cinema) e delle esperienze professionali più giovanili presso case editrici, studi grafici ed agenzie di pubblicità, nei primi anni Ottanta è uno dei primi ad abbandonare la metropoli per trasferirsi nel lecchese, in Valsassina, dove vive e lavora attualmente.

Dal punto di vista artistico, dopo aver iniziato con tecniche diverse, dal collage fotografico al disegno, dalle caricature alle illustrazioni a pantone, sceglie la linea a lui più congeniale, quella umoristica, dove i personaggi e le situazioni vivono in un loro mondo grottesco che li rende indistinguibili. La specializzazione viene dall’uso di pantoni e china, per meglio esprimere tutte le sfumature necessarie a far vivere i soggetti, indirizzato più propriamente all’editoria, negli ultimi tempi ha associato ai propri lavori anche situazioni pittoriche, ricavate dal graphic computer, che permette maggiormente l’immediatezza e la ripetitività dei soggetti. Abbina spesso la grafica alle proprie illustrazioni utilizzando tecniche miste. Non tralascia sperimentazioni con abbinamenti fotografici e fotoritocchi. E’ autore di situazioni con alcuni personaggi fissi, quali “Daniele il bamboccione”, che è stato pubblicato su quotidiani nazionali e magazine web ed ha un suo profilo Facebook, oppure il “Barman Sergio dello Yacht Club”. Autore di mascotte e personaggi antropomorfi, il suo settore privilegiato è quello umoristico. Ha collaborato con alcune vignette anche al settimanale 7.

E’ stato fra i promotori del comitato organizzatore del Festival Internazionale del Cinema di animazione e del fumetto di Dervio, di cui ha curato immagine e mascotte. E’ co-autore di alcune pubblicazioni: “Forza Lecco” Ed. Punto Stampa, 1997; “La Valsassina fra Storia e leggenda”, Ed. Il Pioverna, 1994. “Valsassina terra da Scoprire”, Cattaneo Editore, 1997, “Valsassina Folbal Club”, Storia del Calcio in Valsassina, Editrice Lecchese, 1998. “Tipicità e novità a tavola – Nuove idee per la cucina in Valsassina”, Immagine Valsassina, 2004, seconda edizione 2009. Autore di «Miniere in Valvarrone» Comune di Tremenico, 2009 e dei saggi «La grafica nelle Olimpiadi» e «La grafica nei mondiali di calcio» : Lulu editore 2016. Nel 2021 ha realizzato il volume sui «10 anni di attività della Lecco Film Commission» edito da Cna Lario e Brianza. Con il gruppo «illustrando.it» ha promosso e partecipato in collettiva a due volumi di libri per bambini, a cui sono seguite diverse mostre dal titolo «In fila per 6 col resto di due» e «Animaliadi». Ha realizzato il personaggio «Daniele il Bamboccione», con strisce pubblicate negli anni Ottanta sul quotidiano Il Giorno, personaggio ripreso negli ultimi anni con pubblicazione sul magazine di pubblicità Spot&web nel 2007/8.