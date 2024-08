PONTE DELLA VITTORIA, AVANTI COL PROGETTO PER FERMARE LE TRAGEDIE

Data pubblicazione 27 Agosto 2024

CREMENO – Tragedie dal Ponte della Vittoria, il Comune procede con decisione verso una soluzione che possa mettere un freno ai gesti estremi.

Il sindaco di Cremeno Pier Luigi Invernizzi sembra non essere più da solo nella volontà di intervenire concretamente per interrompere quanto sempre più spesso si ripete dal viadotto monumentale che collega il paese alla frazione di Maggio.

“Come Comune abbiamo dato incarico ad uno studio di ingegneria specializzato – spiega il primo cittadino – e lo studio di fattibilità è già stato condiviso con la Provincia, ente che si è fatta partecipe negli sforzi di disincentivare questi gesti estremi. Il progetto prevede la posa di transenne ad hoc e dovrà trovare l’approvazione della soprintendenza; a quel punto potremo attivarci per recuperare le risorse necessarie ad effettuare i lavori”.

“Come ho più volte sottolineato – conclude Invernizzi – questi drammi personali rivelano problematiche di carattere sociale che ci toccano sempre profondamente”.

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.

Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.