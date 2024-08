LINGUA BLU/LE ZOOTECNICHE SI FARANNO: CAVALLI E ASINI AL POSTO DI BOVINI E OVINI

Data pubblicazione 29 Agosto 2024

PASTURO – La febbre della lingua blu non compromette le Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi in programma il 27, 28 e 29 settembre prossimo. La malattia, che non è pericolosa per l’uomo, si sta diffondendo anche in Valsassina e nella provincia lecchese e sta causando la morte di numerosi capi di bestiame, tuttavia non mette a rischio lo svolgersi della tradizionale fiera.

“Per problemi sanitari non si possono attualmente movimentare bovini, ovini, caprini e camelidi – spiega in una nota del 27 agosto Giovanni Castelli, presidente della Cooperativa di Comunità della Valsassina e Montagna Lecchese -. Quindi durante le giornate del 27, 28 e 29 settembre non si potranno svolgere le consuete attività che hanno come protagoniste le specie citate, compresa la mostra interprovinciale della Bruna. Le Manifestazioni Zootecniche verranno comunque proposte con tutte le altre attività in calendario e con svariate novità. Saranno presenti in fiera – conclude Castelli – animali di altre specie quali cavalli, asini, pony e anatidi”.