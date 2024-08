Data pubblicazione 28 Agosto 2024

PASTURO – Intervento nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 28 agosto, per i tecnici della Stazione Valsassina – Valvarrone, XIX Delegazione Lariana, unitamente all’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Como. Un escursionista di 90 anni si è infortunato sul sentiero che dal rifugio Riva porta verso i Piani di Nava. L’uomo è stato trasportato in elicottero in ospedale.