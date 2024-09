DOPO IL MALTEMPO: DETRITI DALLA VALLE DI CONTRA, CICLABILE INTERROTTA ALL’ALTEZZA DI PRIMALUNA

Data pubblicazione 9 Settembre 2024

PRIMALUNA – Tra le tante conseguenze (spiacevoli) della forte ondata di maltempo che ha colpito il Lecchese e pure la Valsassina negli ultimi giorni, c’è anche la chiusura di un tratto della pista ciclopedonale, nel territorio comunale di Primaluna.

Come evidenziano le nostre immagini, una grande massa di detriti provenienti dalla Valle di Contra ha letteralmente ricoperto il tracciato della ciclabile, causandone la provvisoria interruzione – in attesa di un ripristino della circolazione che si preannuncia non semplice.

RedPri