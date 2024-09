BIKE&RUN CIRCUITO VALSASSINA AI RUNNER LAFRANCONI, BETTIGA, BENEDETTI. BIKE, PRIMI TENDERINI E ACQUISTAPACE

Bike Maschile

1. TENDERINI SIMONE 420 (AS PREMANA)

2. MELESI ANDREA 365 (TEAM COMO BIKE)

3. PEPE ANGELO 320 (VAM RACE)

4. BARUFFALDI DAVIDE 200 (VAM RACE)

5. MELESI LORENZO 139 (CSC CORTENOVA)

6. GOBBI LUCA 121



Bike Maschile Master

1. ACQUISTAPACE MARCO 428 (ASD CORTENOVA

2. BENEDETTI PIERANGELO 285 (VAM RACE)

3. LIBERA LORIS 250 (TRIATHLON ALTOLARIO)

4. COLOMBO DUGONI GIULIANO 228 (VAM RACE).

Per la parte MTB femminile, l’inossidabile Paola Beri era saldamente in testa al circuito, ma ha dovuto saltare l’ultimo impegno del circuito essendo in Friuli per le gare delle figlie; l’organizzazione prevedeva come obbligatoria la partecipazione ad almeno cinque prove – l’atleta valsassinese ne ha disputate “solo” quattro e dunque non ha potuto ottenere il (comunque) meritato riconoscimento.

Forse, un ripensamento….