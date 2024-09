METEO. MARTEDÌ SERENO, POI PEGGIORAMENTI E PIOGGE DIFFUSE

Data pubblicazione 10 Settembre 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Fino a martedì flusso prevalentemente secco nordoccidentale in quota, con cielo sereno e temperature massime a circa 26-28°C. Per i giorni centrali della settimana peggioramento delle condizioni meteo, determinate da una ampia e profonda area depressionaria in discesa da nord sul centro Europa e che favorirà piogge diffuse, mentre l’avvezione di masse d’aria più fresca determinerà un calo dello zero termico e delle massime di temperatura in pianura. Da giovedì e per parte del fine settimana rinforzi di vento da nord, da moderati o localmente forti sui settori alpini e prealpini, a interessare anche la pianura occidentale.

Martedì 10 settembre cielo ovunque sereno salvo addensamenti al mattino sui rilievi di confine. Precipitazioni assenti sebbene non esclusi occasionali rovesci sui settori orientali. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie. Zero termico a circa 3400 metri. Venti in montagna in rinforzo a tratti moderati da nord al mattino, in attenuazione a deboli il pomeriggio.

Mercoledì 11 settembre al mattino transito di velature, dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da nord in estensione irregolare anche alla pianura. Precipitazioni dalla tarda mattinata deboli a partire dai crinali di confine, in intensificazione e in estensione anche alla fascia prealpina e di alta pianura nel pomeriggio. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. Zero termico a circa 3200 metri. Venti in montagna moderati da sud.

Giovedì 12 settembre cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso la prima parte della giornata, dal primo pomeriggio ampie schiarite sui settori occidentali, irregolarmente nuvoloso o nuvoloso a est. Precipitazioni nella notte diffuse, da deboli a moderate e più insistenti a est; in esaurimento dalla mattinata sulla fascia di pianura e prealpina occidentale, persistenti seppur in indebolimento nel pomeriggio a est. Temperature minime in calo, massime in sensibile calo. Zero termico in calo a 2800 metri al mattino, in ulteriore abbassamento a 2400 metri sui settori alpini nel pomeriggio. Venti dal mattino moderati a tratti forti settentrionali su fascia prealpina, alpina e di pianura occidentale.

Fonte Arpa Lombardia