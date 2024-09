BALLABIO-LECCO, SI RICOMINCIA (MALE). CAMION DALLE SEI, MOVIERI ASSENTI: PUNTUALE LA CODA IN DISCESA

Data pubblicazione 10 Settembre 2024

BALLABIO – Il “protocollo” è scattato, ma essendo stato modificato ha comportato una conseguenza spiacevole: caos. Il punto cambiato è l’orario del blocco della circolazione dei mezzi pesanti: originariamente doveva essere, come in occasioni precedenti, dalle sei alle nove del mattino ma in questo caso è stato fatto scattare dalle sette. Inoltre, almeno in una prima fase, movieri assenti. E puntualmente le code non sono mancate, in direzione Lecco. Come documentano le immagini.

Intanto, i lavori sulla ‘Nuova Lecco-Ballabio’ dovrebbero proseguire fino a mercoledì sera. Con la speranza che possano chiudersi prima – e che nel frattempo la questione venga gestita meglio di così.

RedCro