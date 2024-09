CALCIO: LA RIVINCITA (IN CAMPIONATO) DEL CORTENOVA SULL’AURORA S. F.

Data pubblicazione 15 Settembre 2024

CORTENOVA – Rivincita servita per la prima squadra del Cortenova che, dopo aver perso mercoledì in Coppa Lombardia, questa volta ha la meglio sull’Aurora San Francesco nella sfida valida per la seconda giornata di campionato

Copione simile a quello dello scorso match, con i gialloblu più propositivi nel possesso di palla e gli ospiti pronti a ripartire in contropiede. Le occasioni però arrivano solo da calcio da fermo: alla mezz’ora angolo dalla destra e colpo di testa di Diakhate, di poco a lato. Quando tutto sembra apparecchiato per lo 0-0, ecco che i valsassinesi trovano la via del gol: è il 45′ quando Sergio Fazzini batte una punizione dalla tre quarti di sinistra; la palla, sfiorata dal portiere, sbatte sulla traversa e Diakhate è il più lesto di tutti a ribadirla in rete.

Nella ripresa gli ospiti pareggiano al primo tiro nella porta difesa da Codega: Anyaegbu scappa sulla destra e mette un cross a rimorchio per Riva, che di piatto segna l’1-1. Il match si innervosisce e, dopo una fase piuttosto confusa, il Cortenova torna avanti. Al 70′ stessa mattonella dell’1-0 sui piedi di Fazzini e colpo di testa vincente di Ciresa, capitano di giornata, a riportare avanti i suoi.

Passano cinque minuti e i padroni di casa calano anche il tris: Leonardo Ripamonti si mette in proprio, si accentra e, col sinistro, lascia partire un bolide all’incrocio del pali.

Nei minuti di recupero accorciano i lecchesi. Codega, in uscita alta, colpisce Riva e l’arbitro assegna il calcio di rigore che Lucernini realizza per il 3-2 finale.

Vittoria sofferta ma utilissima per il morale dei gialloblu, che trovano così i primi punti in Seconda Categoria dopo la gara d’esordio rinviata per il maltempo.

G.G.

IL PRECEDENTE (NEGATIVO) IN COPPA: