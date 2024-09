MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

Data pubblicazione 15 Settembre 2024

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 16 a domenica 22 settembre 2024.

corso SAN MICHELE DEL CARSO, dalle 9:00 del 16 settembre alle 18:00 del 30 settembre, nel tratto compreso tra corso San Michele del Carso e corso Monte San Gabriele, istituzione senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico, limite massimo di velocità 30 Km/h sul tratto interessato dai lavori, per lavori di demolizione e rifacimento delle passerelle pedonali;

via BESONDA INFERIORE, dalle 19:00 del 14 settembre alle 19:00 del 28 settembre, istituzione senso unico di marcia in direzione ascendente, limite massimo di velocità 30 Km/h, divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale per la costruzione rete di teleriscaldamento proroga dei lavori;

via GIOVANNI AMENDOLA, il 17 settembre dalle 9:00 alle 15:00, divieto di transito in direzione discendente nel tratto compreso tra via Digione e via Antonio Ghislanzoni, per occupazione di suolo pubblico necessaria al montaggio gru di cantiere;

via GIOVANNI AMEDOLA, il 17 settembre, altezza civico 57, restringimento con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di potatura;

via MARSALA, il 17 settembre dalle 9:00 alle 18:00, altezza civico 20, divieto di transito, sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso di circolazione in via Marsala e in via Caldone (tratto compreso tra via Marsala e viale della Rimembranza), limite massimo di velocità 30 km/h, per un intervento sulla rete idrica;

via ANTONIO PILONI, il 18 settembre, altezza civico 30, restringimento con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di rifacimento nuovo asilo;

viale TONALE, il 18 e 19 settembre, intersezione con via Cernaia, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di sostituzione chiusino rete idrica in orario notturno;

via DELLA PERGOLA, il 18 e 19 settembre, intersezione con via Cimabue, restringimento con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri per un intervento di sostituzione chiusini;

via DON SERAFINO MORAZZONE, il 19 settembre, altezza civico 3, restringimento per lavori di rinnovo allaccio acquedotto;

via PIETRO NAVA, il 19 settembre, restringimento per lavori di posa dissuasori;

via MENTANA, il 19 e 20 settembre, altezza civico 43, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

via MOVEDO, il 20 settembre, altezza civico 37, restringimento per lavori di nuovo allaccio fognatura;

via GIUSEPPE RESINELLI, dalle 18:00 del 20 settembre alle 18:00 del 5 ottobre, sospensione senso unico, istituzione doppio senso di circolazione con accesso e uscita da via San Nicolò, limite massimo di velocità 30 Km/h, divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale;

via SAN NICOLÒ, dalle 18:00 del 20 settembre alle 18:00 del 5 ottobre, all’intersezione con via Resinelli istituzione obbligo di svolta a sinistra, per proroga dei lavori per la costruzione della rete di teleriscaldamento;

via GIUSEPPE ONGANIA, dalle 18:00 del 20 settembre alle 18:00 del 5 ottobre, sospensione senso unico di marcia, istituzione doppio senso di circolazione, limite massimo di velocità 30 Km/h, istituzione di “Stop” e obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Parini.

Segnaliamo che a partire da lunedì 5 agosto, cambierà la viabilità di via Parini e di via Col di Lana in corrispondenza dell’intersezione con via Palestro e via Grassi grazie alla nuova rotatoria.

mercoledì 18 settembre dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

