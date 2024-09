SKIROLL: I PODI VALSASSINESI NEL WEEKEND DI COPPA ITALIA. ARTUSI IN GERMANIA

Data pubblicazione 23 Settembre 2024

POLCENIGO (PN) – Fine settimana dedicato alla Coppa Italia NextPro per gli atleti valsassinesi dello skiroll. Sabato a Valdobbiadene (TV) la sprint da segnalare i podi dei fratelli Combi: Mattia 2° nella Under 12 e Marco 1° nella U14 (e 4° nella assoluta). Ottima la prova di Maria Invernizzi che giunta alla gara dopo una fase di scarico ha comunque segnato ottimi tempi: qualificata agilmente alla finale, ha peccato di inesperienza anticipando la volata e fermandosi al terzo posto della classifica assoluta, valevole come vittoria della categoria Under 18.

Domenica le rotelle hanno sfrecciato a Polcenigo, in provincia di Pordenone, per l’individuale in salita a cronometro a tecnica classica. Ancora a podio i fratelli di Moggio, Mattia Combi 1° e Marco 2°; nella categoria Under 20 ha conquistato il 2° posto la introbiese Camilla Crippa (5° tempo assoluto), nonostante fosse reduce dal 10° posto ai Campionati del Mondo nella sprint in Val di Fiemme e il 24° nella distance con la scalata al Cermis.

Salendo di livello, da oggi Aksel Artusi è in Germania, a Oberhof in Turingia, con la nazionale dei prospetti selezionati per le Olimpiadi di Milano-Cortina che si unirà alla squadra di Coppa del Mondo. Il valsassinese è atteso da due settimane di duro lavoro nel centro federale della ex DDR, e con la possibilità di sciare nel tunnel al coperto. Artusi tornerà in Italia per l’impegno internazionale di skiroll della gara in salita da Feltre al passo Croce d’Aune.

RedSport